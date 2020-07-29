Автомобиль, который был создан по образу и подобию Skoda Karoq, разработали специально для китайского рынка. Данную модель до сегодняшнего дня изготавливал только один завод SAIC в Поднебесной империи. Однако сейчас она будет изготавливаться также для Мексики, Аргентины и России.

Возглавляющий Совет директоров немецкого концерна Г. Дисс анонсировал появление Tharu на российском рынке еще пару месяцев назад. Теперь, после представления Skoda Karoq наступила очередь и ее весьма качественной копии.

Особенности внешнего вида версии кроссовера для России не раскрываются. Однако известно, что китайская, мексиканская и аргентинская модели отличаются друг от друга. Среди основных отличий – бамперы, радиаторная решетка и оптическое оборудование.