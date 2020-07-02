Посетители официальных сайтов компании Samsung в России и Украине имели удовольствие увидеть дизайн смартфона Samsung Note 20, которому прочат роль нового флагмана. Страница с его фотографиями длительное время находилась в свободном доступе, однако сейчас при переходе на нее появляется ошибка. Но снимки уже разлетелись по сети и найти их может любой желающий.

Представители компании утверждают, что фотографии совершенно случайно появились на официальном сайте. Однако поклонники считают, что производитель лукавит – слишком уж частыми стали подобные «внезапные утечки» перед выходом новых моделей смартфонов.

На фото можно разглядеть, что дизайн девайса будет схожим с Galaxy S20. Единственное отличие – это бронзовый цвет, который производитель использует впервые именно в новой модели. Чтобы узнать больше, поклонникам придется ждать августа – именно на последний месяц лета компания Samsung запланировала анонс смартфона.