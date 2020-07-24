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Компания Samsung официально представила складной смартфон Galaxy Z Flip 5G.

Как отмечается, смартфон практически не отличается от оригинальной модели. Из новшеств можно отметить поддержку сетей 5G, процессор Snapdragon 865 Plus. Также сообщается, что стоимость устройства будет на 70 долларов больше, чем у модели с поддержкой 4G. Новый смартфон имеет стоимость в 1 449,9 долларов.

Устройство получило 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб флэш-памяти. Диагональ внутреннего экрана составляет 6,7 дюйма с Full HD+ разрешением, внешнего – 1,1 дюйм с разрешением 300×112 пикселей.

Ёмкость аккумулятора составляет 3 300 мАч. Основная камера устройства имеет два датчика с разрешением 12 Мп, фронтальная – 10-мегапиксельную камеру.

Начало продаж в США запланировано на 7 август, новинка будет доступна в сером и бронзовом цветах.

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