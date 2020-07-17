Региональное следственное управление представило отчет о преступлениях в области за период с января по июнь текущего года. Самой пугающей оказалась статистика по количеству изнасилований. В сравнении с тем же периодом 2019-го оно увеличилось в целых 5 раз (93 против прошлогодних 18).

Ненамного, но все же возросло и количество убийств. Если в 2019-м году за первое полугодие было совершено 6 преступлений со смертельным исходом, то за такой же период 2020-го – уже 10.

Руководитель областного Следкома И. Могушков отметил, что правоохранительным органам удалось свести к минимуму время, затрачиваемое на раскрытие преступлений. Он сообщил, что более 90 процентов всех дел, открытых ведомством, были успешно расследованы всего за 2 месяца. Также Могушков рассказал о том, что СК грамотно работает в части компенсации нанесенного ущерба в досудебном порядке. Так, за полгода было возмещено пострадавшим 108 миллионов рублей из 130.

«Статистика показывает, что жесткий контроль проводимых ведомством следственных действий, а также грамотное взаимодействие с оперативниками позволяют закрывать дела в установленные действующим законодательством сроки», подытожил глава следственного управления.