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22 июля Децлу исполнилось бы 37 лет. В честь дня рождения сына родители установили памятник на его могиле. Мать рэпера Ирина говорит, что найти подходящее фото было непросто – для этого пришлось забраться в архивы отечественной звезды.

«Подходящий снимок мы обнаружили на флешке, которая находилась дома у сына. Как только мы его увидели, то сразу же решили, что именно эта фотография должна быть использована для памятника», – рассказывает Ирина Толмацкая.

Рэпер Кирилл Толмацкий (творческий псевдоним Децл) скончался в начале февраля в одном из ижевских ночных клубов. Сразу же после выступления перед местной публикой у него внезапно онемела рука, певец жаловался на то, что чувствует себя очень плохо. Через некоторое время Децл умер. Врачи утверждают, что смерть наступила в результате сердечной недостаточности. Выдвигаемые версии о наличии в крови артиста наркотических веществ подтверждения не нашли.

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