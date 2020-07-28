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Хакеры из КНР обнаружили критическую уязвимость в процессорах мобильных устройств Apple, позволяющую обойти их защиту.

Она была найдена в чипсетах SEP, используемых в гаджетах для хранения конфиденциальных данных. Сопроцессоры применяются для защиты биометрических параметров владельцев девайсов, паролей и других приватных сведений. Чтобы взломать их, китайцы воспользовались эксплойтом Chechm8, позволяющим установить джейлбрейк на устройства, работающие под операционной системой iOS.

Хакеры отмечают, что уязвимость дает возможность скачать всю приватную информацию путем подбора пароля. Взломать можно любые модели iPad или iPhone, на которых установлены процессоры A7-A11. Однако обойти защиту можно лишь при наличии физического доступа к гаджету.

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