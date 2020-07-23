Межпланетная станция «Тяньвэнь-1», которая включает в себя посадочную платформу и орбитальный аппарат, в четверг отправилась на Красную планету. В космические просторы ее должна вывести ракета Чанчжэн, названная так в честь стихотворения одного из древних китайских поэтов Цай Юаня. В переводе это название звучит как «Вопросы к небу», что весьма символично.

Основные цели исследователей, запустивших межпланетную станцию – это поиск каких-либо следов жизни на Марсе. Кроме того, ученые будут оценивать возможности для жизни на Красной планете человеческой цивилизации.

Возможности отправленного оборудования дают возможность проанализировать состав марсианского воздуха, досконально изучить атмосферу, магнитное поле и рельеф. Все это позволит получить подробные данные о происхождении Марса, а также максимально точно оценить текущее состояние планеты.