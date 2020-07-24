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Рамзан Кадыров, чеченский лидер, заявил, что жители Республики не носят средства индивидуальной защиты после снятия ранее введенных ограничений.

Согласно его словам, вопрос с коронавирусной инфекцией в регионе закрыт преждевременно. При снятии ограничений власти надеялись, что люди продолжат соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, однако они начали вести себя так, будто заболевания и вовсе нет. Он добавил, что ситуация в Чечне стабильная, но после ослабления ограничительных мер наблюдается увеличение количества людей, заразившихся пневмонией.

Глава Чечни сообщил, что за прошлые сутки пневмонией заразились 168 человек. Кадыров заявил, что если заведения общепита, торговые компании и предприятия не будут следовать предписаниям Роспотребнадзора, то их закроют.

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