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Илья Строков, известный 47-летний фотограф из Екатеринбурга, заразившийся коронавирусной инфекцией, умер в больнице.

Данную информацию подтвердили представители фотошколы Строкова, отметив, что он умер в реанимационном отделении. Фотограф лежал в нем последние 3 недели. Перед этим около 5 дней он провел в самом медучреждении, куда его положили 30 июня.

Точная причина смерти преподавателя пока что неизвестна. Неясно также, имелись ли у него какие-либо хронические заболевания. В СМИ напоминают, что всего в Свердловской области от COVID-19 скончались 220 человек.

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