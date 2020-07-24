Илья Строков, известный 47-летний фотограф из Екатеринбурга, заразившийся коронавирусной инфекцией, умер в больнице.

Данную информацию подтвердили представители фотошколы Строкова, отметив, что он умер в реанимационном отделении. Фотограф лежал в нем последние 3 недели. Перед этим около 5 дней он провел в самом медучреждении, куда его положили 30 июня.

Точная причина смерти преподавателя пока что неизвестна. Неясно также, имелись ли у него какие-либо хронические заболевания. В СМИ напоминают, что всего в Свердловской области от COVID-19 скончались 220 человек.