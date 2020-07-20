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Во время проводимой Александром Дрозденко прямой телефонной линии к нему обратилась многодетная мать и попросила помощи в решении жилищного вопроса. Суть проблемы заключается в том, что в текущее время семья проживает в квартире площадью 23 кв. м, которая находится в аварийном здании.

Отметим, что женщине готовы предоставить новое жилье взамен опасной и совсем крохотной квартиры. Однако его площадь ненамного больше – всего 30 «квадратов».

Губернатор пояснил многодетной маме, что помочь ей можно с использованием двух государственных программ. Первая позволяет получить новое жилье прямо сейчас, однако его площадь может быть всего на 10 процентов больше, чем в предыдущей квартире. По условиям второй программы, рассчитанной именно на многодетные семьи, возможно получение просторного жилища. Однако ожидание в этом случае растянется на несколько лет.

Не сумев сразу принять решение и выбрать одну из программ, губернатор попросил тайм-аут для консультации с квалифицированными юристами.

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