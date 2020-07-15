15 июля был полностью расформирован временный госпиталь, расположенный в Ленэкспо. Из учреждения вывезли всех пациентов, которые там оставались. Кроме того, предполагается, что больше завозить новых больных в выставочный комплекс никто не будет.

Причина расформирования – низкая загрузка стационара. Медицинский персонал, который до последнего дня работал в госпитале, вернется в медучреждение для ветеранов боевых действий. То есть, на место своей предыдущей работы.

Выставочный комплекс Ленэкспо был оборудован под госпиталь вместимостью 1000 человек для пациентов с легкой формой Covid-19. На его обустройство было потрачено 600 миллионов рублей из городского бюджета.

Временное медучреждение получило не слишком хорошие отзывы. Пациенты и посетители регулярно жаловались на неприятные запахи, на ужасный холод в ночное и жару в дневное время. Кроме того, больным не предоставлялись даже средства личной гигиены.