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В фонтане, расположенном прямо напротив мэрии в Серпухове, ежегодно проводят пенные вечеринки. Но сегодняшний инцидент не имеет ничего общего с развлекательными мероприятиями. Неустановленные лица добавили в чашу моющие средства, из-за чего она заполнилась густой пеной.

Сейчас фонтан не работает. Представители водоканала сообщили, что для повторного запуска необходимо тщательно очистить все механизмы сооружения от моющего средства. Все дело в том, что агрессивные вещества, содержащиеся в их составе, могут спровоцировать поломку насосного оборудования, перекачивающего воду.

Чистка механизмов и восстановление фонтана займет какое-то время. После проведения полного комплекса профилактических работ он снова будет включен. Сотрудники водоканала призвали жителей воздержаться от подобных хулиганских выходок в будущем.

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