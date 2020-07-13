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Сергей Кобылаш, генерал-лейтенант и герой России, раскрыл подробности ракетного обстрела его самолета Су-25 во время военного конфликта, произошедшего 12 лет назад в Южной Осетии.

Согласно словам летчика, в рамках одного из боевых вылетов в его воздушное судно попала ракета, что привело к выходу из строя левого ускорителя. Перед этим он получил сообщение от ведомого, что по нему был выпущен снаряд из ПЗРК. Генерал добавил, что после подбития начал пытаться выровнять самолет, но его тянуло вниз.

Лишь когда он всеми силами потянул за ручку, нос штурмовика начал потихоньку подниматься – судя по всему, выскочил осколок, который мешал выравниванию самолета. Кобылаш начал лететь на одном двигателе. Однако вскоре в Су-25 попала вторая ракета, из-за чего летчик сразу же катапультировался. Позднее его эвакуировали на вертолете.

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