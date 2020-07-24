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В Сочи 24 июля в 17 часов вечера по московскому времени состоится турнир ACA 107.

Как отмечается, главным боем вечера станет встреча 38-летнего Александра Емельяненко и 34-летнего Магомеда Исмаилова. Из-за коронавируса на турнире не будет реальных зрителей, однако его можно будет увидеть в прямом эфире. Трансляция является платной, организованной по принципу PPV – Pay-per-view.

В предварительном, а также в основном кардах состоится по пять боёв. Поединок между Емельяненко и Исмаиловым начнётся, как предполагается, около десяти вечера по московскому времени. Отмечается, что Емельяненко выше Исмаилова примерно на 20 сантиметров, и тяжелее его на 22,5 килограмма.

У Емельяненко 28 побед, 7 поражений и одна ничья. У 34-летнего Исмаилов 15 побед, 2 поражения, 1 ничья.

С утра между бойцами уже состоялась так называемая “дуэль взглядов”.

Официально смотреть трансляцию турнира в режиме онлайн можно на этом сайте. Отметим, что возможность следить за трансляцией появится лишь после оплаты по выбранному тарифу.

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