Известный эпидемиолог Тобиас Курт кратко описал те факторы, которые позволили немецкой системе здравоохранения снизить уровень смертности от коронавируса. Он заметил, что власти страны сумели подойти к заболеванию в состоянии очень высокой готовности. Также профессор Гарвардского университета заявил о том, что Германии удалось предотвратить быстрое распространение смертельного недуга среди пожилых людей.

Тобиас Курт уверен, что избежать заражения граждан страны пенсионного возраста удалось из-за того, что в Германии они в подавляющем большинстве случаев живут отдельно от своих более молодых родственников. «На юге Европы принято жить в одном доме большими семьями, что и стало причиной быстрого распространения коронавируса. Ведь один заразившийся член семьи может передать вирус всем остальным», – говорит профессор клиники «Шарите».

Статистика подтверждает его слова. На данный момент в Германии на один миллион населения зафиксировано лишь 108 смертей. Во Франции этот показатель равен 458, в Бельгии – 843, в Швеции – 536, а в Англии – 648.