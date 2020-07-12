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Дачники Лодейнопольского района сняли на видео енотовидных собак. Разместившая ролик пользовательница социальной сети подписала его так: «Смеркалось. На даче появились необычные гости. Енотовидные собаки ищут, что украсть с дачных участков».

На видео можно хорошо разглядеть забавных зверьков с темным окрасом. Появившись из укрытия, они спокойно направляются к дачам. Однако увидев людей, один из них сразу прячется в кустах, а другой внимательно смотрит на снимавшую его женщину. Потом он следует за первым животным.

Енотовидные собаки – одни из наиболее часто встречающихся хищных зверьков в Ленобласти. Они появились здесь еще во времена раннего СССР – в 1936 году большое количество этих животных было выпущено на волю, так как власти не захотели возиться с оборудованием специальных звероферм для них.

Енотовидные собаки нанесли визит дачникам под Лодейным полем

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