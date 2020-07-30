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Аналитическая компания Research.me и торговая площадка AliExpress провели исследование. Его цель – выявить критерии выбора смартфонов, на которые россияне обращают внимание в первую очередь. В ходе эксперимента было опрошено около полутора тысяч человек.

Оказалось, что наиболее важным критерием выбора мобильного телефона является объем встроенной памяти. Намереваясь купить девайс, 60 процентов опрошенных интересуются именно данным параметром.

Всего 1 процент проигрывает качество установленной в смартфоне камеры. 59% участников исследования обязательно уточняют характеристики фронтальной и задней камер, а также проверяют качество съемки фото и видео.

39 процентов россиян обязательно спрашивают, какой процессор установлен в той или иной модели. Поэтому на третьем месте среди критериев находится производительность аппаратов.

В нижней части списка, как ни удивительно, оказался такой критерий, как производитель смартфона. Бренд, выпустивший гаджет, интересует только 10 процентов опрошенных.

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