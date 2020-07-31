В американском издании Forbes опубликована статья о массовом производстве истребителей-невидимок Су-57 на Дальнем Востоке. Обозреватель журнала Дэвид Акс отмечает, что для этой цели используются мощности завода в Комсомольске-на-Амуре. Именно там по словам автора ранее выпускали Су-35 – один из самых популярных, но не обладающих способностями «невидимости» российских перехватчиков.

Самолеты Су-57 впервые поднялись в небо 10 лет назад. Авиационный эксперт Том Купер вспоминает, что по сути был один остов летательного аппарата. «Истребители не оснащались электронными приборами, у них не было полноценной системы навигации, системы самозащиты и пожаротушения «хромали». Надежных моторов – и тех не было».

В 2018-2019 годах Россия отправляла Су-57 в Сирию, однако свидетельств того, что они участвовали в боевых действиях, нет по сей день. Когда в 2018-м первая пара самолетов вернулась, Москва приостановила производство «невидимок». Но ненадолго. Уже летом 2019-го программа была возобновлена.

Еще одна пауза возникла в декабре того же года. Она была связана с катастрофой Су-57 под Комсомольском-на Амуре.

Уже в начале 2020 года авиационный завод вознамерился всего за 365 дней создать 4 истребителя, предусмотренные программой серийного производства. И сейчас у него это должно получиться, отмечает обозреватель. Все дело в том, что предприятие было несколько модернизировано таким образом, чтобы оптимизировать и ускорить процесс сборки, а также свести к минимуму количество брака.