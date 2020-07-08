В городе Новокузнецк 2-летний ребенок выпал из окна квартиры, находящейся на 4-м этаже жилого здания, расположенного в Заводском районе.

В результате падения мальчик получил травмы, однако остался жив. Его доставили в ближайшее медицинское учреждение. Врачи рассказали о данном инциденте сотрудникам полиции, которые организовали проверку по факту произошедшего.

Согласно предварительной информации, ребенок находился в квартире вместе с матерью, причем она была в той же комнате, что и он. Однако вскоре женщина отвлеклась на домашние дела, поэтому не увидела, как ее сын забрался на подоконник и выпал из окна, которое было открыто настежь.