Корейскими учеными придуман уникальный способ добычи золота из устаревших материнских плат и подобных устройств. Основным его преимуществом является дешевизна.

С помощью нового полимера можно легко очистить мусор и практически из любого материала высвободить золото. Главной действующей силой здесь является порфирин – органическое соединение, способное притягивать к себе различные материалы в процессе взаимодействия с ними.

Благодаря многочисленным экспериментам ученые установили наиболее подходящие для работы с данным полимером металлы. И самую высокую эффективность он проявил с некоторыми драгоценными металлами, а в частности – с золотом.

Для добычи золота таким образом полимер может использоваться многократно, чем и объясняется низкая стоимость данного метода.