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Корейскими учеными придуман уникальный способ добычи золота из устаревших материнских плат и подобных устройств. Основным его преимуществом является дешевизна.

С помощью нового полимера можно легко очистить мусор и практически из любого материала высвободить золото. Главной действующей силой здесь является порфирин – органическое соединение, способное притягивать к себе различные материалы в процессе взаимодействия с ними.

Благодаря многочисленным экспериментам ученые установили наиболее подходящие для работы с данным полимером металлы. И самую высокую эффективность он проявил с некоторыми драгоценными металлами, а в частности – с золотом.

Для добычи золота таким образом полимер может использоваться многократно, чем и объясняется низкая стоимость данного метода.

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  • Анна
  • 02.07.2020
  • читать 1 минуту
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