В оздоровительном центре «Молодежный», что в Ленобласти, ждут прибытия 60 трудных подростков со всего региона. Все дети, которые попали в первую смену, состоят на учете в правоохранительных органах.

Пресс-служба регионального правительства сообщает, что программа оздоровления трудных ребят включает в себя квесты, сюжет которых построен на истории Нины Соколовой – водолаза, которая принимала непосредственное участие в строительстве трубопровода по дну Ладожского озера. Кроме того, планируется проведение тренингов, позволяющих подросткам познакомиться с разнообразными современными профессиями.

Для трудных мальчишек и девчонок проведут занятия по личной гигиене, которые становятся все более актуальными во время пандемии коронавируса. Всего до конца года в Ленобласти будет организовано 6 подобных смен. Предполагается, что они станут традиционной мерой, направленной на профилактику правонарушений, совершенных подростками.