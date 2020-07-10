Организаторы британской премии BAFTA ввели новые условия для получения награды среди игровых разработчиков.

В числе новых правил – расовое и гендерное разнообразие. Так, в игре, претендующей на получении премии, соотношение мужчин и женщин должно быть равным. 10% среди всех персонажей должны представлять ЛГБТ-движение, а 7% относиться к инвалидам. Около 1/5 всех персонажей должны являться представителями этнических меньшинств. Озвучка меньшинств должна осуществляться актёрами, которые эти меньшинства представляют.

Подобное соотношение относится как играбельным персонажам, так и к неиграбельным. Хотя бы один из главных героев должен принадлежать к меньшинствам.

Также часть персонажей должна быть из малообеспеченных слоёв населения. Кроме того, если действие игры происходит в выдуманном мире, то необходимо показать его связь с реальным миром.

Всего было принято несколько новых критериев, и игре требуется соответствовать хотя бы трём из них.