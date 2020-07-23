Американские ученые и медики выясняли, оказывает ли какое-то влияние группа крови пациента с коронавирусом на степень тяжести заболевания. Чтобы получить ответы, специалисты проанализировали данные на 7 500 человек, у которых тестирование подтвердило заражение вирусом.

В результате исследования выяснилось, что никакой связи между группой крови пациента и его состоянием в период заболевания Covid-19 не существует. Она совершенно не влияет ни на тяжесть протекания болезни и не может создавать каких-либо рисков летального исхода.

В то же время ученым удалось выяснить странную закономерность. Результаты анализов показали, что больше всего подвержены заражению коронавирусом люди с третьей или четвертой группой крови и положительным резус-фактором. Во всяком случае они болеют намного чаще, чем другие пациенты.

По итогам исследований специалисты сделали вывод, что в зависимости от группы крови может возрастать риск заражения, но на тяжесть заболевания она никак не влияет.