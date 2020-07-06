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Недавно по интернету распространился фрагмент программы «Сто вопросов взрослому», где принимала участие популярная российская певица Лариса Долина. Многие зрители увидели в нем безответственное отношение артистки к ППД, что привело к ее осуждению.

На случившее отреагировал директор Долиной Илья Спицын. Он призвал всех, кто слишком остро реагирует на прошлые слова артистки, учесть год выхода программы – это было 10 лет назад, так что связывать слова Долиной с живо обсуждаемой сегодня ситуацией с Михаилом Ефремовым явно не стоит.

Напомним, что в том отрезке программы певица заявляет об особом к ней отношении со стороны гаишников. По словам женщины, сотрудникам ГАИ было запрещено останавливать ее машину даже при совершении нарушений на дороге.

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