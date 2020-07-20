Девятилетняя дочь Дарьи Мороз и Константина Богомолова Аня сфотографировала свою маму в весьма откровенном образе.

В кадре Дарья Мороз предстала полностью обнажённой, загорающей на пирсе. По словам актрисы, дочь взяла телефон и сказала, что сфотографирует маму также хорошо, как и папа. По мнению Дарьи, у Ани вышло действительно художественный снимок.

Поклонники оценили талант девочки, а также прекрасные формы Мороз. Они отметили, что фото является потрясающе красивым, а Аня даже лучше отца разбирается в моделях и ракурсе.

Впрочем, некоторых смутило то, что девочка фотографирует свою обнажённую маму. Но сама Дарья не видит в этом ничего страшного, и с ней согласно многие её поклонники, которые также отметили, что в том, что мама демонстрирует своё тело ребёнку того же пола, нет ничего ужасающего.