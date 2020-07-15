В Кингисеппском районе 16-летняя девочка попала под фуру в районе нерегулируемого пешеходного перехода. Инцидент со смертельным исходом произошел на 127 километре автомобильной дороги «Нарва».

Пресс-служба ГИБДД региона сообщает, что за рулем автомобиля Scania находился 37-летний мужчина. Девушка, оказавшаяся на дороге, погибла на месте от полученных в результате наезда травм.

Правоохранительные органы в настоящий момент выясняют все обстоятельства дела. Проводится опрос очевидцев дорожно-транспортного происшествия и водителя большегруза.