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36-летняя актриса Дарья Мороз поразила поклонников новым неожиданным имиджем.

На своей странице в Instagram Мороз опубликовала новую фотографию, представ в образе брюнетки. В подписи она коротко указала “Как-то так”, не прокомментировав, с чем связана перемена цвета волос. Впрочем, в действительности она не стала кардинально менять свой облик, а лишь примерила парик.

В комментариях поклонники предположили, что брюнеткой актриса стала ради новой роли. Также они отметили, что Дарья выглядит настоящей красавицей, и сравнили её со снежной королевой.

Однако чёрный цвет волос актрисы не всем подписчикам пришёлся по нраву. Некоторые из них заявили, что светлый цвет ей идёт больше, и блондинкой она выглядит интереснее.

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