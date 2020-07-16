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Житель Вязьмы в возрасте 57 лет, который ранее уже был судим, напал с ножом на прохожего и убил его. Во время допроса мужчина не смог назвать причину нападения, так как ничего не помнит.

Согласно версии следователей, данный инцидент произошел в июне прошлого года в вечерние часы. Подозреваемый находился в нетрезвом состоянии. Заметив впереди себя 43-летнего прохожего, с которым он не был знаком, обвиняемый подошел к нему и ударил несколько раз ножом в шею.

Мужчина потерял много крови, поэтому умер еще до приезда медиков. Подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции. Следователи собрали достаточное количество доказательств, поэтому передали дело в суд.

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