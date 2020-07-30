Сергею Харламову, бывшему капитану казанского ФК «Рубин» грозит шестнадцать с половиной лет тюрьмы за продвижение финансовой пирамиды КПК «Рост».

Согласно словам представителя прокуратуры, российский футболист активно участвовал в рекламировании мошеннической организации, давая интервью работникам прессы и рассказывая о различных бизнес проектах, которые затем обанкротились.

КПК «Рост» состояла из сорока филиалов, действовавших на территории более двадцати регионах России. Согласно версии следствия, создатели пирамиды смогли украсть у россиян свыше 1 миллиарда 400 миллионов рублей.