Вероятность того, что с 1 августа в России будут открыты границы, на данным момент сомнительна.

Как сообщается, Роспотребнадзор собирается поэтапно запускать программы по восстановлению международного авиасообщения. В первую очередь планируется открыть границы для некоторых европейских стран, где эпидемиологическая обстановка относительно стабильна. Также в список стран, первых на очередь на открытие находятся Китай и Вьетнам, так как они являются весьма популярными туристическими направлениями. Также внесено направление Шри-Ланка, где туристический поток не особо большой и, таким образом, более безопасный.

Впрочем, по мнению специалистов, эти страны сами могут не захотеть впустить к себе россиян, так как в России немало заболевших и плохая эпидемиологическая обстановка. Россия, как отмечается, в Европейском Союзе на данный момент не входит в список тех стран, куда можно беспрепятственно отправлять своих граждан.

В любом случае, Росавиация не собирается перевозить туристов до 1 августа точно. В августе могут быть начаты подготовительные работы к перевозке, однако точная дата возобновления авиасообщения на данный момент неизвестна.