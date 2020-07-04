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Блогер Екатерина Диденко, у которой четыре месяца назад погиб муж, уже закрутила новый роман.

Так, 29-летнюю Екатерину заметили на отдыхе в санатории в компании актёра Влада Черных. О своём новом избраннике блогер в настоящее время предпочитает молчать, но вот о своём отдыха она рассказала. Как сообщила Диденко, им настолько понравилось в санатории, что они заказали поздний выезд, и в день отъезда останутся тут до вечера.

Также она сообщила, что её дети были счастливы поменять обстановку. Они всей семьёй купались в бассейне, и её дочь научилась плавать.

Супруг Екатерины, Валентин, погиб во время вечеринки, устроенной в честь её 29-летия. Он, а также ещё несколько гостей, нырнули в бассейн, куда было высыпано 25 килограммов сухого льда. В результате трое человек погибли.

Как отмечается, Екатерина состояла в браке с Валентином 11 лет, у них осталось двое детей. Спустя несколько недель после смерти мужа Екатерина заявила, что собирается начать свою жизнь с чистого листа, она похудела и увеличила грудь.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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