Блогер Екатерина Диденко, у которой четыре месяца назад погиб муж, уже закрутила новый роман.

Так, 29-летнюю Екатерину заметили на отдыхе в санатории в компании актёра Влада Черных. О своём новом избраннике блогер в настоящее время предпочитает молчать, но вот о своём отдыха она рассказала. Как сообщила Диденко, им настолько понравилось в санатории, что они заказали поздний выезд, и в день отъезда останутся тут до вечера.

Также она сообщила, что её дети были счастливы поменять обстановку. Они всей семьёй купались в бассейне, и её дочь научилась плавать.

Супруг Екатерины, Валентин, погиб во время вечеринки, устроенной в честь её 29-летия. Он, а также ещё несколько гостей, нырнули в бассейн, куда было высыпано 25 килограммов сухого льда. В результате трое человек погибли.

Как отмечается, Екатерина состояла в браке с Валентином 11 лет, у них осталось двое детей. Спустя несколько недель после смерти мужа Екатерина заявила, что собирается начать свою жизнь с чистого листа, она похудела и увеличила грудь.