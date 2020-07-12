Американские биологи определили, как радиоволны, применяемые в сетях 4G и 5G, воздействуют на эмбрионы рыбок данио-рерио.

Для этого специалисты разместили рыбьи икринки в особой емкости, на которую воздействовали волнами частотой 3,5 ГГц на протяжении 48 часов. Они начали этот эксперимент через шесть часов после оплодотворения. Спустя еще 72 часа ученые изучили личинки, чтобы узнать, появились ли у них какие-либо поведенческие или морфологические отклонения. Однако никаких негативных последствий, за исключением ухудшения сенсомоторики, они не обнаружили.

Но эксперты отмечают, что радиоволны указанной частоты вполне могли изменить что-либо на молекулярном уровне. Отклонения могут также возникнуть в более позднем возрасте. К примеру, обнаруженные проблемы с сенсомоторикой вполне могут оказаться одним из признаков психоневрологических заболеваний, который способны возникнуть в будущем.