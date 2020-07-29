В действующее законодательство Башкирии, устанавливающее налоговые ставки для предпринимателей, работающих по УСН, внесен ряд изменений. Подробности об этом рассказал Председатель Курултая республики К. Толкачев.

В частности, он отметил: «Путем внесения изменений в Закон мы увеличили количество видов деятельности, позволяющих предпринимателям платить налоги по уменьшенной ставке. Теперь к ним относятся транспортные и издательские услуги, а также розничная торговля. Применение сниженных ставок возможно лишь для тех ИП, которые с перечисленных видов деятельности получают не менее 70 процентов всех доходов».

Теперь вместо 6% с доходов предприниматель будет платить только один процент. Если же налоги рассчитываются в зависимости от выручки, то ставка уменьшается с 15 до 5 процентов.

Председатель парламента также заметил, что данные изменения в Закон РБ внесены для защиты предпринимателей в период пандемии. Они, по мнению Толкачева, помогут также сохранить нормальные экономические показатели региона.