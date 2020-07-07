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На территории Ленинградской области произошла дорожная авария – легковая машина вылетела в кювет, а затем загорелась. Два человека пострадали.

Данное ДТП случилось в окрестностях Тосненского района. Согласно словам свидетелей произошедшего, транспортное средство съехало в кювет, а потом его сразу же охватило пламя. Рядом с местом аварии остановился автомобилист, чтобы помочь пострадавшим. Находившиеся в машине люди смогли выбраться из нее до того, как она сгорела дотла.

По имеющейся информации, никто из них не получил серьезных телесных повреждений. В местных СМИ отмечают, что этот инцидент случился из-за того, что водитель уснул прямо во время движения.

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