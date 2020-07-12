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Представители Apple предупредили владельцев MacBook, что при заклеивании камер этих устройств у них может повредиться экран.

На интернет-портале американской компании был опубликован материал, в котором сообщается, что в закрытом положении зазор между нижней половиной ноутбука и верхней крышкой минимален и не предназначен для нахождения в нем иных вещей. Помимо всего прочего, камера обладает датчиком внешнего освещения, поэтому при ее заклеивании система не сможет автоматически настраивать яркость.

Специалисты отмечают, что у пользователей MacBook, боящихся слежки, нет поводов для беспокойства, так как устройства оборудованы светодиодным индикатором, загорающимся при включении камеры. Воспользоваться функцией FaceTime HD с отключенным светодиодом нельзя. Каждому приложению также требуется разрешение от пользователя, чтобы получить доступ к камере.

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