Исследователи предложили будущим колонистам на Марсе защищаться от радиации с помощью плесневых грибов, растущих в Чернобыле и способных поглощать гамма-лучи в огромном количестве.

На данный момент времени многие исследовательские команды заняты созданием антирадиационной защиты для космонавтов, так как в ближайшие 20-30 лет планируется построить колонии не только на Луне, но и на Марсе. Американские ученые предлагают использовать для этих целей живые организмы, к примеру, грибы Cryptococcus neoformans, растущие возле Чернобыльской АЭС.

Образцы этих грибов ранее были отправлены на МКС, где их тщательно изучили эксперты. В результате грибу толщиной 2 сантиметра удалось поглотить до 2 процентов радиации. Если же увеличить его толщину до 21 сантиметра, то он сможет полностью обезопасить людей от вредного излучения.