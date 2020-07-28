читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Исследователи предложили будущим колонистам на Марсе защищаться от радиации с помощью плесневых грибов, растущих в Чернобыле и способных поглощать гамма-лучи в огромном количестве.

На данный момент времени многие исследовательские команды заняты созданием антирадиационной защиты для космонавтов, так как в ближайшие 20-30 лет планируется построить колонии не только на Луне, но и на Марсе. Американские ученые предлагают использовать для этих целей живые организмы, к примеру, грибы Cryptococcus neoformans, растущие возле Чернобыльской АЭС.

Образцы этих грибов ранее были отправлены на МКС, где их тщательно изучили эксперты. В результате грибу толщиной 2 сантиметра удалось поглотить до 2 процентов радиации. Если же увеличить его толщину до 21 сантиметра, то он сможет полностью обезопасить людей от вредного излучения.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Частная компания построит ядерный реактор для Луны

Созданием ядерного реактора для аванпостов на Марсе и Луне займутся частные компании.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Ученые выяснили секрет появления мурашек у человека

Ученые Гарвардского университета сумели разгадать секрет появления у человека «мурашек» или так… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Риск заражения коронавирусом в самолете не так высок, как принято считать

Летать на самолете по всему миру, не опасаясь заболеть Covid-19 – это… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 июля – облачно с прояснениями, до 24 °C | город Мытищи: погода, 28 июля – небольшой дождь, до 26 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 июля – переменная облачность, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 июля – облачно с прояснениями, до 18 °C | Королев: погода, 28 июля – облачно с прояснениями, до 32 °C | Подольск: погода, 28 июля – небольшой дождь, до 24 °C | Армавир: погода, 28 июля – пасмурно, до 29 °C |