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Специалисты больницы Аллегени из Питсбурга в течение длительного времени наблюдали за пациентом, страдающим от неврологического синдрома Гийена-Барре, и зараженного коронавирусом. Исследования помогли им доказать связь Covid-19 с аутоиммунными заболеваниями, которая может стать причиной серьезных осложнений у людей разного возраста.

Упомянутый выше синдром – это редко встречающееся заболевание, при котором защитные механизмы человека повреждают миелиновую оболочку периферических нервов. Из-за этого уменьшается или полностью пропадает чувствительность в руках и ногах, возникает сильная мышечная слабость, а также существенно затормаживается передача сигналов по нервам.

Исследования ученых доказали, что СГБ может быть одним из осложнений Covid-19. Связано это с тем, что коронавирус поражает нервную систему и в особо сложных случаях вынуждает ее бороться против себя самой.

Неврологи сообщили, что в Китае был отмечен случай развития синдрома в результате заражения коронавирусом. «Это говорит о том, что частота возникновения подобного осложнения значительно выше, чем прогнозировалось ранее».

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  • Анна
  • 12.07.2020
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