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Доктор военных наук К. Сивков рассказал о возможностях США одним ударом парализовать работу огромного количества объектов, расположенных в России или Китае. В частности, он отметил крылатые ракеты воздушного (КРВБ) и морского (КРМБ) базирования, способные наносить парализующие удары по противнику.

«На каждом из военных судей США вполне может размещаться до 4000 морских ракет. Также 1100 КРМБ несет каждая субмарина. При точности попадания в 5-10 метров они гарантированно поражают цель на расстоянии 1600 км» – говорит эксперт.

«Кроме того, для первого удара США обязательно задействуют авиацию. Около 3000 самолетов смогут наносить удары вглубь границ на расстояние примерно 600 километров» – продолжает Сивков.

По словам специалиста парализующие удары могут занимать по времени примерно несколько часов. Единственным эффективным противодействием станет ответный ядерный удар. Причем у властей России или Китая будет не более 15 минут, чтобы принять решение о его нанесении.

К. Сивков известен тем, что в 2018 году предложил построить мегаракету с термоядерным двигателем, способную эффективно уничтожить астероиды, создающие угрозу для планета. Создание такого оружия по предварительным расчетам обошлось бы в сумму более 200 миллиардов американских долларов.

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