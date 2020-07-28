Бари Алибасов, музыкант и продюсер из России, сообщил о появлении проблем с памятью после употребления очистного средства «Крот».

Раньше композитор нередко заявлял, что музыкальный клип «Фаина» группы «На-На» является наиболее дорогостоящим в истории РФ, однако сейчас он не может вспомнить, в какую именно сумму обошлись его съемки. Продюсер во всем винит происшествие с «Кротом».

Напоминаем, что летом прошлого года Алибасова доставили в больницу с серьезными ожогами пищеварительной системы. Позднее журналисты выяснили, что музыкант спутал бытовое средство с соком. Его сын после данного происшествия признался, что тревожится за психическое состояние своего отца.