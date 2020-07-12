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Актёр и рэпер Лудакрис, который исполнил в серии фильмов “Форсаж” персонажа Теджа Паркера, намекнул, что местом действия следующей части может стать космос.

Как сообщается, Лудакрис дал интервью в одном из шоу. Во время разговора ведущая задала ему вопрос о том, где будет развиваться действие сюжета в фильме “Форсаж 9”, и в качестве одного из вариантов предположила космос. Отвечая на вопрос, актёр заметил, что у ведущей хорошая интуиция, и она упомянула правильный вариант.

Однако какой именно вариант из всех озвученных является верным, актёр уточнять не стал. Когда в разговоре вновь был упомянут космос, Лудакрис демонстративно зажал рот рукой.

Кроме того, ранее сценарист серии Крис Морган отмечал, что может героям фильма устроить, в том числе, и космические приключения.

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