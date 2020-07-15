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Адвокат Эльман Пашаев, выступающий в защите Михаила Ефремова, прокомментировал слухи о своей возможной замене.

Так, некоторое время назад в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что Ефремов может отказаться от услуг этого адвоката. Поводом для этого якобы стали публичные высказывания адвоката по делу Ефремова. Как отметил Пашаев, эти слухи были начаты недоброжелателями, а сам Ефремов “достаточно умный мужик”. Также Пашаев заявил, что его от своего подзащитного “танком не убрать”.

Кроме того, как утверждает Пашаев, столь пристальное внимание к его персоне объясняется тем, что недоброжелатели рассчитывают на отказ Ефремова от адвоката, но у них ничего не выйдет. Пашаев обращает внимание на то, что сумел за один день добиться, чтобы Ефремова отправили под домашний арест, хотя за преступления, вроде того, что он совершил, обычная мера пресечения – это арест и помещение под стражу.

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