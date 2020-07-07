Городская прокуратура уже начала проверку по факту грубого нарушения правил техники безопасности. Ж. Крепкогорская, занимающая пост заместителя прокурора, рассказала подробности о происшествии.

«Вечером, 16 июля 7-летний ребенок, играющий во дворе, провалился в люк канализации. Тот был лишь слегка прикрыт стальной пластиной, которая никак не закреплялась на колодце. Компания, отвечающая за эксплуатацию инженерной сети, грубо нарушила правила безопасности, что и является предметом проверки», – сообщила она.

Глубина канализационного колодца составляет 2 метра. К счастью, ребенок после падения выжил, однако он получил серьезные ушибы. Сейчас он находится в больнице. Мальчику повезло, что его заметил с балкона один из жителей находящегося радом дома. Мужчина сразу бросился на помощь, вытащил ребенка и вызвал «скорую» помощь. Благодаря этому поступку жизнь малыша теперь вне опасности.