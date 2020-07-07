Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Городская прокуратура уже начала проверку по факту грубого нарушения правил техники безопасности. Ж. Крепкогорская, занимающая пост заместителя прокурора, рассказала подробности о происшествии.

«Вечером, 16 июля 7-летний ребенок, играющий во дворе, провалился в люк канализации. Тот был лишь слегка прикрыт стальной пластиной, которая никак не закреплялась на колодце. Компания, отвечающая за эксплуатацию инженерной сети, грубо нарушила правила безопасности, что и является предметом проверки», – сообщила она.

Глубина канализационного колодца составляет 2 метра. К счастью, ребенок после падения выжил, однако он получил серьезные ушибы. Сейчас он находится в больнице. Мальчику повезло, что его заметил с балкона один из жителей находящегося радом дома. Мужчина сразу бросился на помощь, вытащил ребенка и вызвал «скорую» помощь. Благодаря этому поступку жизнь малыша теперь вне опасности.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Жительница Бурятии сняла на видео удар молнии в дерево поблизости от неё

В Улан-Удэ местная жительница засняла на видео удар молнии, который произошёл совсем… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 15.07.2020
  • читать 1 минуту

На брянском предприятии «Литий» разрушают производственные корпуса

Утром 16 июля пользователи социальных сетей разместили видео разрушения когда-то крупного брянского… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Врач из Подмосковья дала рекомендации по организации детского досуга

Нисо Одинаева, педиатр из Подмосковья, дала несколько рекомендаций родителям по организации досуга… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 июля – небольшая облачность, до 21 °C | город Мытищи: погода, 17 июля – пасмурно, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 июля – пасмурно, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 июля – пасмурно, до 21 °C | Королев: погода, 17 июля – пасмурно, до 29 °C | Подольск: погода, 17 июля – небольшой дождь, до 16 °C | Армавир: погода, 17 июля – пасмурно, до 28 °C |