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Екатерина Шляпкина из Саранска осуждена на 2 года условно за то, что заставляла свою подругу заниматься проституцией. Столь малый срок объясняется наличием у девушки маленького ребенка, а также ее активным сотрудничеством со следственными органами.

Обстоятельства дела таковы: Шляпкина приютила у себя дома 20-летнюю девушку из Нижнего Новгорода и предложила ей поработать в секс-эскорте. Когда та отказалась, владелица квартиры начала ее избивать. Для этой цели использовались не только кулаки, но и металлический половник, который случайно подвернулся под руку. Столь серьезные меры физического давления убедили девушку согласиться, однако через несколько дней она сбежала и написала заявление в правоохранительные органы.

Полиция отреагировала мгновенно, результатом чего стало задержание незадачливой сутенерши. Шляпкина полностью признала свою вину, а также ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке. Суд пошел ей навстречу, что подтверждается назначенным условным сроком.

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