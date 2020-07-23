В дачном кооперативе «Виктория» под Сургутом произошел жуткий инцидент. 23-летний подозреваемый, который по версии следствия находился под действием наркотических средств, сжег дачный домик. В это время внутри находилась 71-летняя женщина, которая приходилась парню бабушкой.

Чтобы поджечь дом, подозреваемый использовал бензин. Поэтому потушить пожар не удалось. Огонь полностью уничтожил строение. Пенсионерка не сумела выбраться наружу, поэтому практически сразу отравилась угарным газом. Ее тело нашли на месте происшествия.

По факту поджога и убийства региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело. В качестве меры пресечения подозреваемому выбрано содержание под стражей. Однако ему еще предстоит пройти обследование у специалистов на предмет психических и психологических отклонений.