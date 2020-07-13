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Четвертая детская поликлиника города в течение длительного времени не предоставляла подростку оборудование для искусственной вентиляции легких. Для решения проблемы потребовалось вмешательство региональной прокуратуры.

В пресс-службе ведомства рассказали о том, что все факты были тщательно проверены. В результате выяснилось, что медицинское учреждение грубо нарушило права подростка, с ограниченными физическими возможностями. Ему не был предоставлен аппарат ИВЛ для применения в домашних условиях, а также расходные материалы для оборудования.

Прокуратура области обратилась в суд, который обязал региональное Министерство здравоохранения выдать ребенку-инвалиду положенное ему оборудование. Исполнение решения суда в настоящий момент контролируется прокуратурой.

Родители мальчика рассказывают о том, что подавали заявление на обеспечение подростка аппаратом ИВЛ и расходниками к нему еще в конце лета 2019 года. Справедливости ради они отметили, что медики, работающие в поликлинике, оказывали посильную помощь в лечении ребенка и в уходе за ним.

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