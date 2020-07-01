ФГБУ «Северо-Западное УГМС» информирует, что на все территории Ленинградской области в первый день августа ожидается пасмурная погода. В восточной части вполне возможны дожди, однако пройдут они в ночное время. Днем осадков не предвидится, но и сильного тепла тоже ждать не стоит.

Температура воздуха ночью составит от 8 до 13 градусов. Днем заметно теплее – столбик термометра поднимется до 15-20 градусов выше нуля.

Самыми холодными районами области в выходные дни будут Бокситогорский и Волховский. В Выборгском р-не несколько теплее. Здесь днем температура замрет на значении 20 градусов.

Направление ветра, который сделает выходные еще более прохладными – северо-восток. Его порывы иногда будут достигать 10-12 метров в секунду, но в основном скорость ветра составит не более 5-7 м/с.