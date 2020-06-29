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Журналисты китайского издания Sohu рассказали о российский подлодке, напугавшей японских моряков.

Согласно информации издания, недавно возле берегов Японии прошла российская субмарина, озадачившая японских военных. Она прошла рядом с их кораблём и просто “растворилась” на глазах. Как сообщается в статье, Морские силы самообороны Японии были в ужасе из-за того, что потенциальный противник ведётся себя так, словно знает морское дно на этой территории лучше, чем сами японцы.

Отмечается, что подобная провокация могла произойти из-за неразрешённого вопроса о принадлежности Курильских островов, в котором Россия и Япония никак не могут поставить точку.

Также китайские журналисты сообщили, что российские подлодки действительно обладают большой мощью и способны долгое время быть невидимыми для противника.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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