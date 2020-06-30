В Перми местная жительница смогла отсудить у Городской больницы №6 два миллиона рублей за смерть своего ребенка во время родов.

Данная трагедия произошла около трех лет назад. В ходе родов появились осложнения из-за того, что акушерки провели неверную оценку ситуации. В результате мальчика отправили в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на действия врачей, жизненные показатели новорожденного ухудшалось – примерно через год он скончался.

При проведении судебно-медицинской экспертизы стало известно, что мальчик погиб из-за кислородного голодания мозга, но до рождения у него не было зафиксировано никаких патологий. На судебном заседании было решено, что врачи оказали услуги ненадлежащего качества, поэтому медучреждению придется заплатить матери погибшего компенсацию.