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В Перми местная жительница смогла отсудить у Городской больницы №6 два миллиона рублей за смерть своего ребенка во время родов.

Данная трагедия произошла около трех лет назад. В ходе родов появились осложнения из-за того, что акушерки провели неверную оценку ситуации. В результате мальчика отправили в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на действия врачей, жизненные показатели новорожденного ухудшалось – примерно через год он скончался.

При проведении судебно-медицинской экспертизы стало известно, что мальчик погиб из-за кислородного голодания мозга, но до рождения у него не было зафиксировано никаких патологий. На судебном заседании было решено, что врачи оказали услуги ненадлежащего качества, поэтому медучреждению придется заплатить матери погибшего компенсацию.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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