В апреле текущего года в Республике Адыгея 29-летняя девушка зарезала своего собутыльника, потребовавшего от нее сходить в магазин для покупки спиртного и сигарет.

Данный инцидент случился в станице Ханской. Обвиняемая распивала алкогольные напитки вместе со своим знакомым. Вскоре алкоголь закончился и тогда 55-летний мужчина потребовал, чтобы девушка пошла в магазин за спиртным и сигаретами. Между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленница взяла в руки нож и ударила им своего приятеля.

Удар пришелся прямо в шею. В результате мужчина потерял слишком много крови, поэтому умер еще до приезда врачей. Полицейские задержали девушку и поместили ее под стражу. В отношении нее было открыто уголовное дело.