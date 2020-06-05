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В правоохранительные органы Якутска обратилась местная жительница, заявившая о повреждении своего транспортного средства.

Представители силового ведомства позднее сообщили, что стражам правопорядка удалось найти подозреваемого – им оказался 35-летний парень пострадавшей. Было выяснено, что между молодыми людьми произошла словесная перепалка. После этого мужчина вышел на улицу, сел в авто своей девушки и специально врезался на нем в столб.

В итоге у автомобиля были повреждены фары и переднее стекло. Общая сумма ущерба составила 67 000 рублей. Правоохранители открыли уголовное дело. Если мужчину признают виновным, то ему будет грозить заключение в тюрьму сроком до двух лет.

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